Appadoo : “Je préfère de loin que Neymar reste à Paris mais…”

C’est une bonne vieille rumeur mais elle fait parler en ces temps de confinement. Antoine Griezmann dans un troc contre Neymar Jr pour un chassé-croisé entre Paris et Barcelone… La chaîne L’Equipe a choisi d’en faire un débat. Dave Appadoo, journaliste de France Football, a expliqué qu’il préférerait voir Neymar Jr rester au PSG, mais Antoine Griezmann, cela pourrait être bien aussi…

“Égoïstement, et en tant que fan de football, je préfère de loin que Neymar reste à Paris. L’avoir sous les yeux c’est un émerveillement à chaque fois. Là dessus il n’y a pas de problème, a commenté Appadoo dans l’EDS. C’est juste que j’ai l’impression que la volonté de Neymar, même s’il s’est montré professionnel et qu’il a vite switché, reste la même et que le feuilleton reviendra. Son envie de partir reprendra. A un moment, ça peut être usant, et si tu as la possibilité de faire Griezmann, qui est Mbappé compatible, un joueur éminemment collectif, ce qui manque parfois peut-être au PSG, tu te dis : “est-ce que ça peut être la bonne solution ?” Tu aurais Griezmann plus de l’argent puisque Neymar vaut plus cher… Mais après on est dans du Football Manager, j’entends bien… égoïstement, je préfère que Neymar reste. Est-ce que socialement un Griezmann qui viendrait au PSG ce serait pas mal ? Je pense que oui.”