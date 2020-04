Areola inclus dans une possible transaction pour Donnarumma ?

Cet été, le PSG devra peut-être recruter un nouveau gardien. Prêté avec option d’achat (10 à 15 millions d’euros) par le FC Seville, Sergio Rico ne devrait pas rester sous le maillot parisien. De son côté, Alphonse Areola – prêté sans option d’achat au Real Madrid – ne devrait pas rester non plus dans la capitale espagnole et il ne s’imagine pas un avenir avec son club formateur. Ce lundi, Tuttosport explique que l’international français pourrait être inclus dans une transaction pour faire venir Gianluigi Donnarumma à Paris. Le quotidien turinois indique que cette piste pourrait plaire à Areola, qui aurait ainsi une place de titulaire assurée, un bon point pour une participation à l’Euro 2021. La rumeur Donnarumma au PSG n’est pas nouvelle et pourrait enfin se conclure conclut Tuttosport.