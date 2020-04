AS affirme que la Juve et le PSG concurrencent le Real pour Camavinga

Âgé de 17 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga (sous contrat jusqu’en 2022) impressionne. A tel point que les cadors européens entendent vite le récupérer. Depuis des semaines on en parle à Madrid. D’ailleurs aujourd’hui, le joueur breton représenté par Moussa Sissoko fait la une de Marca et de AS, les deux journaux sportifs de la capitale espagnole.

Dans le premier, Marca, pas de problème pour le Real Madrid, “la voie est libre”. Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund se retirent d’une opération qui devrait coûter 60M€ au club merengue. En revanche du côté du quotidien AS on affirme qu’Eduardo Camavinga, en tant que pari sur l’avenir, est le plan B… si Paul Pogba ne peut rejoindre Madrid l’été prochain. Le transfert du Rennais est estimé à 50M€ par ce média. En outre, AS affirme que si le BVB s’est retiré, la Juventus et le PSG concurrencent activement le Real Madrid pour Eduardo Camavinga. Un autre club espagnol aussi qui pourrait être le Barça.