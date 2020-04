Calendrier : Aulas et l’autre scénario dont il a parlé avec “Nasser”

L’idée du grand décalage, à savoir disputer la fin de la saison (en cours) en fin d’année pour reprendre début 2021 avec une nouvelle saison calquée sur l’année civile (malgré l’Euro) au moins jusqu’à la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre 2022), le président de l’OGCN, Jean-Pierre Rivère, en avait parlé. Jean-Michel Aulas, patron de l’Olympique Lyonnais, reprend le flambeau en associant le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.

“Je ne sais pas bien comment on règle tout ça. Les médecins de club me disent aussi qu’ils ne veulent pas prendre la responsabilité de donner le feu vert pour s’entraîner et jouer, explique Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, sur lequipe.fr. Pour les matches à huis clos, personne ne semble à l’aise, que ce soient les joueurs, les médecins, les entraîneurs. […] J’ai des craintes qu’on ne puisse pas reprendre. Et c’est pour ça qu’il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser (al-Khelaïfi), où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l’année civile et on reprendrait en début d’année 2021 pour la nouvelle saison. C’est l’un des scénarios qui intéresse la FIFA avec la Coupe du monde au Qatar. J’y suis favorable si l’UEFA l’envisage. […] Moi, je suis favorable à ce que l’on termine le Championnat, y compris entre septembre et décembre.“