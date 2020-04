Aulas inquiet pour la saison, serein pour Lyon

Pessimiste sur l’issue de la saison en cours depuis le premier jour de suspension, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a exprimé “ses craintes d’un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020” dans le quotidien Le Progrès de Lyon. “Nous sommes pour la reprise de la Ligue 1, solidaires de tout le monde, nous allons tout faire pour reprendre mais j’ai l’impression que chaque jour qui se passe nous rapproche peut-être d’un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020.”

Le dirigeant lyonnais exprime un même scepticisme concernant la Ligue des champions, avec toujours un peu d’enfumage : “Les décisions prises par l’UEFA sont de jouer du 3 au 29 août. Aura-t-on la possibilité de voyager en avion début août pour aller à Turin ? Il y a là aussi une grande crainte que ce ne puisse pas se faire comme ça a été décidé sur le plan domestique comme européen. En Espagne, au Portugal, les frontières sont fermées jusqu’à fin août (rien de ce genre n’est acté, ndlr), en Italie au 31 juillet, et en Angleterre encore plus loin.”

En revanche la suite n’effraie pas Jean-Michel Aulas alors qu’une forte crise économique s’installe. “On a fait des plans très ambitieux pour ressortir plus forts de la crise, assure le patron lyonnais. On n’a pas toutes les données en poche. Mais on sera vivant à la fin de la crise, c’est sûr, et en situation de continuer d’investir, peut-être même plus que les autres.” Ce qui serait une chose positive pour le PSG toujours en besoin de concurrence sportive en France.