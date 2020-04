Avenir de Cavani : Cristian Rodríguez créé l’émoi à Montevideo

Cristian Rodríguez (34 ans) et Edinson Cavani (33 ans) ont pour points communs d’être uruguayens et d’avoir joué au PSG. De 2005 à 2007 pour celui qu’on appelle “Cebolla” (oignon) alors que le “Matador” est encore sous contrat avec Paris.

On le sait, l’avenir d’Edinson Cavani, en fin d’engagement, fait déjà beaucoup parler. Et Cristian Rodríguez a créé l’émoi dans l’émission “Locos por el Fútbol”. Capitaine de Peñarol, “Cebolla” a déclaré que l’attaquant du PSG, s’il revenait en Uruguay, le rejoindrait. De quoi faire pleurer les supporters du Nacional car on ne sait vers quel club va la préférence de l’international uruguayen… “Moi, la seule chose que je peux vous dire, c’est que s’il vient par ici, c’est pour jouer à Peñarol avec moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Demandez-lui… J’ai l’autorisation d’Edi pour le dire”, a lancé Cristian Rodríguez. Les deux clubs de Montevideo sont les meilleurs ennemis. Et on ne sait si Edinson Cavani, natif de Salto, a une préférence pour l’un ou l’autre. Mais avec ce genre de sujet, on ne plaisante pas en Uruguay… “Je n’ai jamais été très supporter d’une de ces deux équipes, avait toutefois confié l’attaquant. Mais comme mon frère était pour Peñarol, comme mon père, je me disais pour le Nacional pour l’ambiance et avoir des derbys animés.”