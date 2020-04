Bahoken : “Le joueur que j’admire le plus en Ligue 1 ? Cavani”

Avec la pandémie du Coronavirus, le monde du sport est à l’arrêt. Pour garder le lien avec leurs suiveurs, les joueurs ou les médias utilisent les lives sur les réseaux sociaux pour échanger sur plusieurs sujets. L’Equipe le fait avec des acteurs du football depuis quelques jours. Cette fois-ci, c’était Stéphane Bahoken – attaquant d’Angers – qui répondait aux questions d’un journaliste du quotidien sportif. Et au moment d’évoquer le joueur qu’il admirait le plus en Ligue 1, il a cité Edinson Cavani.

“Le joueur que j’admire le plus en Ligue 1 ? Actuellement, c’est Edinson Cavani, pour tout ce qu’il fait depuis qu’il est en Ligue 1. À Paris, ça n’a jamais été facile pour lui : chaque année, il doit prouver que c’est un bon joueur alors qu’on sait tous que c’est un bon attaquant. […] Il reste tout le temps droit, il se donne à fond et c’est quelque chose qu’il faut admirer. Beaucoup de joueurs baisseraient les bras. Mais lui, malgré la pression médiatique, il donne toujours le meilleur de lui-même.”