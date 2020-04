Bakayoko : “Mbappé a la responsabilité de faire gagner le PSG, faut le faire quand même !”

Si c’est un enfant du XIVe arrondissement de Paris, c’est ailleurs que Tiémoué Bakayoko (25 ans) a fait carrière. Le milieu de terrain faisait partie de la dream team monégasque avec le tout jeune Kylian Mbappé qui était parvenue à priver le PSG du titre de champion de France en 2017. De retour sur le Rocher, l’international français constate de l’évolution de l’attaquant de 21 ans, déjà en charge de mener Paris au sommet.

“Je le considère comme mon petit frère, explique Bakayoko à So Foot. On parle beaucoup de Mbappé ? Il a voulu aller très, très haut, il va gérer ! Il gère tout, de toute façon ! Certains vont me dire que contre le Borussia, il n’a pas brillé. Peut-être, mais il a fait une passe décisive ! D’autres, dans un mauvais jour, ne font rien du tout… Aujourd’hui, il a la responsabilité de faire gagner le PSG. Faut le faire, quand même ! Il faut être fort physiquement et mentalement, et chez lui, tout est cadré, pour aller très, très haut, comme il l’a toujours voulu. Quelque part, je pense qu’il aime bien voir son nom partout, donc les critiques auxquelles il doit faire face aujourd’hui, je vois ça comme une sorte de passage obligé: tous les grands joueurs avant lui y ont fait face à un moment donné. Quand t’es exposé à ça, c’est le signe que t’intéresses les gens. À ceux qui sont un peu trop durs avec lui, j’ai envie de dire : “Rendez-vous compte de la pépite que vous avez et profitez-en !” En plus, il est français… Il faut savourer son talent, même si on supporte un autre club que le PSG !“