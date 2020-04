Balmont : “J’adore Verratti, il est exceptionnel”

Voluptueux balle aux pieds, parfois inconstant, souvent râleur et impulsif, Marco Verratti ne laisse personne indifférent. Nouvel exemple de cet état de fait sur les ondes de RMC ce jeudi soir. À la question posée par Daniel Riolo à Florent Balmont de savoir qui est le joueur “qui le fait le plus kiffer“, ce dernier a répondu, sans une once d’hésitation, Marco Verratti. Au grand désespoir de Daniel Riolo et de Willy Sagnol…

“Un joueur qui me fait kiffer ? J’adore Marco Verratti. Pour moi, c’est un joueur exceptionnel. Oui, il peut prendre des cartons, il râle aussi, mais au niveau du ballon, mais c’est juste exceptionnel. Et pour moi, il y a un PSG avec, et un PSG sans Verratti. Il est exceptionnel, et quand il n’est pas là, on voit la différence.”