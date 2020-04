Bazin : “Je me suis pris les pieds dans le tapis”

Vendredi, Sébastien Bazin, président du groupe Accor, sponsor maillot du PSG avec “ALL”, surprenait en conditionnant le versement semestriel au 1er juillet au club francilien à une reprise du Championnat. Samedi, c’était rétropédalage via L’Equipe pour signifier qu’au 1er janvier l’intégralité de la somme due pour la saison 2019/2020 avait déjà été versée. Le patron du groupe hôtelier a corrigé son erreur et apporté tout son soutien au PSG ce matin.

“Nous avons des liens contractuels, déjà. Sur BFMTV, je me suis pris les pieds dans le tapis. Nous avions déjà payé l’intégralité de la saison. C’est une tempête dans un verre d’eau. Quand on est sponsor on veut de la visibilité, c’est tout ce que j’ai voulu dire”, a commenté Sébastien Bazin ce dimanche matin sur Europe 1. “C’est dans les mauvais moments qu’on reconnait les amis. Il n’y a pas lieu à polémique.”