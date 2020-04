Beckham s’est remémoré le quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça (saison 2012-2013)

Le 31 janvier 2013, David Beckham débarque au PSG pour y finir sa longue et prestigieuse carrière. Durant ses six mois sous le maillot Rouge & Bleu, il a participé au quart de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Cette année-là, le PSG est à 20 minutes de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Dans une interview accordée à AS, l’Anglais (44 ans) est revenu sur cette double confrontation. “Messi est unique en tant que joueur et il n’y en a pas d’autre comme lui […] En 2013, Nous étions en avance (le PSG menait 0-1 au Camp Nou jusqu’à 20 minutes de la fin). Il est entré et Barcelone a marqué (passeur décisif pour Pedro, ndlr). Bien que j’aimais jouer à ce niveau à mon âge (38 ans), je n’aime pas perdre. L’équipe a bien performé dans les deux matchs. Nous avons fait des choses dont nous étions fiers. Nous n’avons pas perdu contre eux.“