Benatia confirme l’intérêt du PSG pour Pjanic et son envie de rester à la Juve

Mehdi Benatia, défenseur de 32 ans du al-Duhail Sport Club (Qatar) passé par la Juventus Turin, s’est confié au journal sportif transalpin Tuttosport. Il a donné des nouvelles de deux anciens partenaires et amis, les milieux de terrain de la Juve Blaise Matuidi et Miralem Pjanic (31 ans aujourd’hui). Concernant le Bosnien, l’axial marocain natif de Courcouronnes a confirmé que ce qui s’était dit dans la presse italienne était vrai. L’ancien Lyonnais a bel et bien séduit le PSG. Mais son souhait le plus ardent est de rester à la Juventus Turin.

“Il a encore trois ans de contrat avec la Juve et il y est bien. C’est vrai que sur le marché il y a des possibilités. Il y a le PSG qui s’intéresse à lui, avant le Real l’avait approché mais au final il a prolongé à la Juventus. Son amour pour la Juve a prévalu, il y sent de la confiance, explique Benatia sur Pjanic dans le quotidien sportif. Dans le vestiaire, il est l’un des cadres, il sait se faire entendre et se faire respecter. Après, on sait que les choses peuvent changer, le club peut décider de le vendre. Mais si cela dépend du joueur, il reste à Turin. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait changer d’air, au contraire. Avec la Juve il a changé sa mentalité: maintenant il joue pour gagner, toujours “.