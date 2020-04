Bernardo Silva aimerait bien voir Mbappé à City mais…

Bernardo Silva a connu Kylian Mbappé à ses débuts à Monaco, les deux joueurs ayant remporté la Ligue 1 en 2017. Les deux sont restés proches et l’international portugais ne serait pas contre une nouvelle association entre eux, mais cette fois-ci à Manchester City même s’il sait que cela ne sera pas facile. “Recruter Mbappé à Manchester City ? On adorerait ça. C’est un grand joueur, mais ce n’est pas facile. Il est très bien au PSG, c’est un très grand club et il est très heureux là-bas“, explique Silva dans un live Instagram sur la page de Bleacher Report.