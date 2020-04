Bernat explique qu’il travaille mieux depuis qu’il a rejoint sa maison en Espagne

Sur la PSG TV, Ambre Godillon enchaîne les appels pendant le confinement. Après Marco Verratti, Thiago Silva, Thomas Tuchel, voici des nouvelles de Juan Bernat, le latéral gauche espagnol du PSG qui est rentré chez lui pour mieux travailler.

“Il faut s’habituer à rester toute la journée à la maison. Au début j’étais en appartement à Paris, je n’avais rien pour faire des exercices. Je me suis acheté un tapis de course. Ensuite j’ai pu aller en Espagne où j’ai une salle de sport chez moi et où je peux mieux travailler, explique Juan Bernat. C’est important de pouvoir enchaîner jour après jour plutôt que de rester à ne pas savoir quoi faire. Je maintiens ma forme. Si j’ai un programme adapté à cause de ma blessure ? Je me suis blessé en janvier. Je suis revenu début mars. Je n’avais pas encore retrouvé mon meilleur niveau avant le confinement. Cet arrêt m’affecte un peu. On ne sait pas quand on va revenir. Mais bon je m’entraîne pour ne pas trop perdre. C’est un moment difficile pour tout le monde. J’espère qu’ensemble nous pourrons tous aller de l’avant. En contact avec les partenaires ? Oui, on a notre groupe Whatsapp. Tout le monde va bien c’est le plus important. La santé c’est le plus important. Je parle un peu plus avec les Espagnols. Ce qui me manque le plus ? Jouer au Parc. Mais le quotidien aussi, avec les entraînements, tout… mais on doit rester à la maison. C’est ainsi qu’on peut contribuer.”