Bianchi : “Je suis convaincu que tôt ou tard le PSG va être champion d’Europe”

À l’occasion des 50 ans du PSG, le club de la capitale donne la parole à ses anciennes légendes pour se remémorer certains souvenirs avec le maillot des Rouge et Bleu. Et sur le site officiel PSG, l’ancien attaquant parisien – Carlos Bianchi – est revenu sur ses deux années passées (1977-1979) au sein de la capitale française.

“Viser l’Europe à cette époque-là, ce n’était pas facile. Aujourd’hui, le quatrième et le cinquième du championnat ont accès à l’Europe ainsi que le vainqueur de la Coupe de France et celui de la Coupe de la Ligue. À l’époque, ce sont de très bons joueurs internationaux qui venaient renforcer l’équipe. Mais lors de mes deux saisons nous avons fini 11e et 13e. Je ne comprends pas pourquoi nous avons eu ce genre de résultats, car nous avions de très bons joueurs. On avait une équipe équilibrée, mais ça ne tournait pas. Son meilleur souvenir du PSG ? Le Parc des Princes. C’était mon jardin ! J’en garde de magnifiques souvenirs.”

L’ancien buteur parisien (71 buts en 80 matches) s’est également exprimé sur l’équipe actuelle du PSG. Et selon l’ex international argentin, le club de la capitale remporta un jour la Ligue des champions. “Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, le PSG va être champion d’Europe. Tous les ans je me répète, le Paris Saint-Germain a autant de chance d’être champion d’Europe que tous les autres favoris.”