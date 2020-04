Bonadei : “À la fin de ma première année au PSG (2012), j’avais dit que le club avait le potentiel pour gagner la Ligue des Champions avec une majorité de titis”

Formateur au PSG pendant quatre (2012-2016), Laurent Bonadei est désormais l’adjoint d’Hervé Renard en sélection d’Arabie Saoudite. Pendant ce confinement, il s’est remémoré ses meilleurs moments au sein de la formation du PSG pour Foot Mercato.

“À Paris, on était dans une vraie logique de formation avec la possibilité d’aller tirer le maximum des joueurs sur des logiques de résultats. Mon meilleur souvenir, c’est quand on gagne le tournoi d’Alkass (en 2012, NDLR) avec Mike Maignan, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe ou encore Moussa Dembélé, on était sorti du cadre de la formation, c’était agréable.“

Bonadei estime également que le PSG aurait pu remporter la Ligue des Champions ces dernières années avec un effectif riche en titis parisiens.

“Tout formateur vous dira qu’à 16 ou 17 ans on ne peut pas prédire de tels avenirs. Mais je vais quand même vous le dire. J’avais dit, à la fin de ma première année au PSG (en 2012), que ce club avait le potentiel pour gagner la Ligue des Champions dans les 10 années à venir, avec une majorité de joueurs formés au club. Je disais ça parce que j’avais aimé ce que faisait l’Athletic Bilbao avec des joueurs basques, et à Paris, j’avais que des Parisiens. Je me suis dit qu’on avait les moyens de faire quelque chose d’exceptionnel. J’ai pu observer, lors des différents tournois internationaux, ce qui se faisait dans le monde entier au haut niveau à 17 ans, avec les jeunes du Barça, de l’Ajax etc… et nous étions dominateurs. J’avais la conviction que certains feraient de très grandes carrières.”