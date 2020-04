Bouchet : “En fait, Nasser a négocié avec lui-même”

Des présidents de clubs en poste ont déjà commencé à s’écharper alors qu’il faut définir les conditions de la conclusion de la saison 2019/2020 de Ligue 1 et de Ligue 2 suite à la décision du gouvernement. Et des fantômes du passé s’invitent au bal. Ainsi Christophe Bouchet, ancien président de L’OM (2002-2004), aujourd ’hui maire LR de Tours, s’exprime largement dans L’Equipe pour donner la leçon et au passage égratigner le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et le Qatar.

“La situation révèle une crise de gouvernance du football français. On est à la cour du roi Pétaud“, commente l’édile dans le journal sportif du jour. “Et je ne parle pas du spectacle de Nasser al-Khelaïfi qui va discuter avec Canal+. Avec le Qatar, on est déjà aux limites de l’anomalie permanente. C’est un des producteurs des droits du foot qui a négocié. Je ne comprends pas pourquoi il s’est prêté à cela. Cette situation n’était pas sérieuse. En fait, Nasser a négocié avec lui-même. Je ne le connais pas et c’est peut-être le plus honnête homme du monde, mais il ne peut pas se mettre là-dedans.“