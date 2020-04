Caïazzo : “Je n’ai jamais vu Nasser (al-Khelaïfi) se mobiliser comme ça”

Choisi comme Jean-Pierre Rivère (Nice), Jacques-Henri Eyraud (OM) et Olivier Sadran (Toulouse), par Maxime Saada, le patron de Canal Plus, Nasser Al-Khelaïfi, en tant que président du PSG, va négocier au nom du football français avec le diffuseur de la Ligue 1 qui – comme beIN Sports – n’a pas versé sa traite programmée le 5 avril (152M€ au total) en prétextant l’arrêt de la compétition, lui-même résultat du confinement lié à la pandémie de Covid-19. La situation peut paraître invraisemblable puisque le président du PSG est également celui du groupe beIN Media. Mais comme il s’agît de négocier et non de décider, il n’y a pas de conflit d’intérêts. C’est le Bureau de la Ligue qui validera ou pas le fruit des discussions concernant les sommes retenues par les diffuseurs officiels.

Quoi qu’il en soit, l’implication de Nasser al-Khelaïfi est saluée par Bernard Caïazzo, coprésident de l’AS Saint-Etienne et patron du syndicat de clubs “Première Ligue”. “Nasser n’a rien demandé et au départ il ne voulait même pas, explique Caïazzo sur leparisien.fr. Mais il fait preuve de courage pour défendre le foot français. Je ne l’ai jamais vu se mobiliser comme ça. On le remercie de son engagement. On ne leur a pas fixé d’objectif chiffré, on leur fait confiance pour éclaircir la situation.”

“Maintenant, il y a une vérité, il n’y a aucune chaîne de télé diffuseur qui paiera des matches qui ne se sont pas joués, a expliqué Caïazzo au micro de Europe 1. Si c’est pour reprendre, rejouer tous les deux jours et terminer en 20 jours, c’est ridicule. Il faut reprendre dans des conditions normales. Mais à huis clos ? Canal avait déjà écrit que les conditions du huis clos lui convenaient, il faut laisser les gens qui discutent avec Canal Plus mener les négociations, il y a beaucoup de sujets à prendre en compte. Nous sommes tous dans le même bateau, là ce n’est pas les joueurs de Marseille contre ceux de Lyon ou Paris, on doit être une équipe de France par rapport à cette situation.”