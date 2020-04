Caïazzo : “Nous sommes un secteur sinistré comme l’aérien, comme le tourisme”

Alors que le football français s’est lancé dans une bataille du classement à prendre en considération puisque la saison de Ligue 1 ne reprendra pas, Bernard Caïazzo, co-président de l’AS Saint-Étienne et président du syndicat Première Ligue, estime que nombre de ses homologues se trompent de lutte.

“J’ai vu passer dix projets différents qui arrivent par email. Tout le monde a son projet. Je crois qu’il faut à un moment donner, dire qu’il y a des instances, il y a une Fédération, il y a une Ligue, il y a des gens qui votent de façon démocratique, a commenté Caïazzo sur franceinfo. Pour moi, les aspects classement, c’est secondaire. Le sujet est très simple. Il y a un plan de santé majeur. On pensait que fin avril, on allait rejouer. Après, c’était fin juin, en juillet. Maintenant on parle d’août. On n’en est pas sûr. Septembre, on ne sait pas. La priorité des priorités, c’est la survie de nos concitoyens. Le deuxième sujet, c’est que nous sommes un secteur sinistré comme l’aérien, comme le tourisme. Les pouvoirs publics nous ont assuré d’un soutien pour sauver un secteur qui risque de vivre six mois dans une situation où vous n’avez aucune recette et où vous n’avez que des charges. Aucune entreprise française ne peut tenir dans cette situation.“