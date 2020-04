Calendriers, mercato, contrats : la FIFA va offrir une flexibilité maximale

En réaction à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui touche la planète, la FIFA s’apprête à déclarer – dans les 48 heures – une extension indéfinie de la saison 2019-2020 à travers le monde, de quoi permettre aux différentes instances de football de déterminer quand leurs campagnes nationales prendront fin et d’éviter des annulations (comme cela tente la Belgique). C’est le média américain The Athletic qui rapporte cette nouvelle, cette volonté de donner carte blanche. L’instance mondiale du football modifiera également les dates du mercato estival et autorisera les prolongations de contrat pour les joueurs dont les engagements s’achèvent le 30 juin 2020.