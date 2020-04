Canal + propose un best-of des PSG / Lyon dimanche soir

En cette période d’arrêt total des compétitions sportives, Canal + propose à ses supporters des contenus football à ses abonnés le dimanche soir (21 heures). Ce dimanche, la chaîne cryptée va proposer un best-of des matches entre le PSG et Lyon, comme il avait pu le faire avec le Classico le 22 mars dernier. Canal proposera des résumés de 15 minutes de six PSG / OL de ces dix dernières années. À l’issue de ses résumés, il y aura un affrontement PSG / OL sur console entre deux gamers. Une soirée pour se remémorer ses affrontements qui ont très souvent été prolifiques en buts et spectaculaires en attendant le retour des “vrais matches”.