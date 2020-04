Canal Plus propose un best-of des PSG / Monaco ce dimanche soir

En cette période de confinement, Canal Plus propose à ses abonnés de revivre certaines rencontres de Ligue 1 des dernières années. Et après celui de PSG-OM et PSG-OL, la chaîne cryptée proposera ce dimanche soir à 21h, le best-of des derniers PSG-Monaco. Ainsi, Canal Plus diffusera six grands formats (de 15 minutes) de ces duels entre le club de la capitale et les Monégasques.

Les matches des six grands formats