Carloni : “Nous avons ce rêve que Di María veuille revenir à Central en 2021…”

En juin 2021, Ángel Di María sera en fin de contrat au PSG (s’il ne prolonge pas), il aura 33 ans, il devra envisager sa fin de carrière. Un parcours débuté à Rosario Central (2001-2007) avant Benfica, le Real Madrid, Manchester United et le PSG. Du lourd.

Du côté de Rosario, en Argentine, on espère revoir le Fideo sous le maillot de l’équipe de ses débuts. Un désir ardent d’Ángel Di María exprimé par le vice-président de Rosario Central, Ricardo Carloni sur DirecTV. “Nous avons ce rêve que Di María veuille revenir à Central en 2021 pour y finir sa carrière, c’est un espoir que nous avons tous, supporters et dirigeants”, a expliqué le dirigeant. “Nous en avons parlé avec lui, avec son épouse parce que nous avons de très bonnes relations. Il sait que la porte est ouverte et il sait que contractuellement, en Argentine, cela n’a rien à voir avec l’Europe.”