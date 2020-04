Cavani dans le viseur de Newcastle ? (ESPN)

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG le 30 juin – ou plus selon la reprise ou non des compétitions – le numéro 9 parisien attise de nombreuses convoitises en Amérique du Sud et en Europe. Désireux de signer un dernier contrat dans un club européen, le Matador pourrait-il être intéressé par une aventure en Premier League ? En effet, selon les informations de ESPN, Newcastle United – qui serait en passe d’être racheté par des fonds saoudiens, malgré de nombreux mécontentements – souhaiterait frapper un grand coup sur le marché des transferts.

Outre le possible changement d’entraîneur en lieu et place de Steve Bruce (Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Lucien Favre ou Rafael Benítez sont évoqués par ESPN), le club anglais souhaiterait attirer un grand nom en attaque. Ainsi selon les informations du média américain, Newcastle aurait déjà pris contact avec l’agent d’Edinson Cavani. Dries Mertens (SSC Napoli) et Willian (Chelsea) seraient les deux autres joueurs pistés par les Magpies. Trois joueurs qui auront la particularité d’être en fin de contrat dans quelques mois.