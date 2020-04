Ceferin (UEFA) donne des explications sur la fin de la Champions League

Comment et quand prendra fin la Ligue des champions 2019/2020 suspendue par la contagion de Covid-19 ? Les supporters du PSG qui ont leur équipe qualifiée pour les quarts de finale de l’UCL et un tableau ouvert aimeraient le savoir.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a une date butoir pour toutes les compétitions en cours et suspendues à cause de la crise de Covid-19 : fin août. Le patron de l’instance européenne a indiqué clairement à la ZDF que la Ligue des champions (comme l’Europa League) devait se terminer “au plus tard fin août” car “en septembre ou octobre, ce ne sera plus possible de le faire”. Les championnats nationaux devant eux prendre fin au plus tard le 3 août.

Le président de l’UEFA assure dans cet entretien que le football européen sera flexible et réactif. “Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes donc flexibles en termes de dates et d’heures de coup d’envoi. Si la crise s’atténue, nous pouvons recommencer plus tôt, a fait savoir Ceferin. On pourrait aussi jouer avec un match à élimination directe dans un endroit neutre. Jouer un Final Four ou un Final 8, mais ce sont juste des options.” Jouer la fin de la compétition européenne dans sa forme conventionnelle restant l’idée directrice.

Par ailleurs, Aleksander Ceferin ne s’oppose pas à ce que des championnats (comme la Bundesliga) choisissent de reprendre à huis clos : “Toute voie est bonne tant que la santé des joueurs est respectée.” Le président de l’UEFA a également assuré l’assouplissement du Fair-Play Financier dans ce contexte si particulier de crise sanitaire et économique. “Nous devons être flexibles, de nombreux clubs sont dans des situations difficiles”, a expliqué le dirigeant slovène au média allemand. “Nous allons reporter cela maintenant et voir comment la saison se termine.”