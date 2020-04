Charbonnier : “Nasser al-Khelaifi est vraiment la personne idoine pour le PSG”

Nasser al-Khelaifi prend du poids dans les différentes instances du football, internationales et françaises. En cette crise sanitaire et économique, le président du PSG est sur tous les fronts. Il a été choisi avec trois autres présidents de clubs pour négocier avec Canal Plus le règlement des droits TV. On dit le Qatarien très déterminé sur tous les dossiers. Ce qui fait penser à Lionel Charbonnier, consultant RMC Sport, que le PSG est décidément chanceux de l’avoir comme président.

“Quand tu connais un peu sa culture, tu sais que ce ne sont pas des gens qui viennent et qui s’imposent comme ça. Il a été très intelligent, il a appris notre culture. Il sait maintenant qu’il faut rentrer dedans, il devient un président à la française. C’est aussi pour ça qu’il montre maintenant les dents, qu’il va au front, a commenté l’ancien portier auxerrois sur les ondes. Je ne veux pas le défendre mais j’entends parfois des gens dire qu’il faudrait un autre président au PSG… De toute façon il ne peut s’agir que d’un président qui est l’image du Qatar. Quel est le mec aujourd’hui qui a le plus d’expérience ? Autre que Nasser, il n’y en a pas ! Pour moi c’est vraiment la personne idoine pour le PSG. Je vais peut-être offusquer des Parisiens mais on sait ce qu’on a, on ne sait pas ce qu’on perd.”