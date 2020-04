Charbonnier pense que toutes les équipes doivent être mises au vert toute la fin de saison

La reprise doit se faire dans des camps d’entraînement fermés, dans les conditions d’une mise au vert, après avoir testé tout le monde. Pour l’ancien portier auxerrois devenu consultant RMC Sport, Lionel Charbonnier, c’est l’alternative à choisir plutôt que débuter l’entraînement en individuel, puis en petits groupes, puis collectivement tout en restant exposé au Covid-19. “Au lieu de parler de quatre étapes de reprise ou de rester à quatre mètres les uns des autres… il faut vraiment avoir la tête à l’envers pour dire ça… On va faire du Air Football ? Comment ils pensent ces gens là ? Non mais, la seule solution c’est que les mecs restent au vert, confinés. Et tu restes en vase clos. Ce n’est possible que comme ça”, a déclaré Charbonnier.