Clément : “Cela peut-être déstabilisant de vivre à Paris”

Jérémy Clément (35 ans) n’a pas encore totalement raccroché. L’ancien joueur du PSG (2007-2011) s’occupe des jeunes du FC Bourgoin Jallieu et se voit comme un consultant télé à la Éric Carrière. En attendant il se raconte largement sur soccerpopulaire.com. Et se souvient de sa période à Paris.

“Quand on est joueur français et qu’on a la possibilité de jouer au PSG, on ne réfléchi pas beaucoup. Évoluer au Parc, jouer pour le club de la capitale, c’était prestigieux. Cela peut-être déstabilisant de vivre à Paris, et pas uniquement pour les footballeurs. Quand tu es joueur, tu es invité de partout. Il y a vite moyen de se disperser et d’être emporté par ce tourbillon. A Paris, les médias sont très présents. On a eu cette histoire de la taupe dans le vestiaire. On savait qu’au moindre truc, ça allait sortir. Encore aujourd’hui, il y a des fuites au club, commente Clément. Mais franchement, je garde de supers souvenirs.“