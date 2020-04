Clément : “Mon passage à Paris reste une superbe expérience”

Tout juste retraité après une dernière expérience au FC Bourgoin Jallieu (National 3), Jérémy Clément est revenu longuement sur sa carrière dans un entretien accordé à So Foot et s’est remémoré son passage au PSG (2007-2011, 192 matches disputés). L’ancien Parisien de 35 ans a notamment évoqué la relation entre les joueur parisiens et les supporters Rouge et Bleu à la fin des années 2000.

“C’est marrant, j’en parlais avec Édouard Cissé dernièrement : il y a des anciens du club et des supporters qui nous disent qu’ils préféraient notre époque à celle d’aujourd’hui. Je leur réponds à chaque fois : « Vous rigolez, vous gagnez tout, vos joueurs sont des génies… » Mais même si les saisons étaient dures et les joueurs moins bons, on s’identifiait plus facilement à nous. Les relations étaient plus humaines. En tout cas, ce passage à Paris reste une superbe expérience. Je pense qu’il ne nous manquait pas grand-chose, mais il y a tellement d’incertitude dans le foot que c’est difficile à analyser.”

Lors de cette interview, Jérémy Clément s’est également montré dithyrambique envers l’ancien parisien, Claude Makélélé (2008-2011). “Mon meilleur souvenir au PSG ? La chance d’avoir évolué deux saisons à côté de Claude Makélélé. Peu de temps avant, il jouait aux côtés de Zidane et Beckham (au Real Madrid, ndlr). Donc c’était incroyable pour moi de former un duo avec l’un des meilleurs joueurs du monde à mon poste, il m’a énormément apporté.”