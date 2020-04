Coronavirus : le PSG Handball pourrait se qualifier directement pour le Final Four de la Ligue des Champions

Comme les autres sports, le Handball est à l’arrêt complet. Comme dans le football, on se demande quand et comment on va pouvoir terminer les compétitions. En Velux EHF Champions League, le PSG s’est qualifié pour la suite de la compétition en obtenant la deuxième place de son groupe, derrière le FC Barcelone. Mais avec la pandémie du Coronavirus, la compétition pourrait être complètement chamboulée. Selon les informations de l’Equipe, La Fédération européenne de Handball (EHF) envisagerait un plan B pour finir cette édition de la Ligue des Champions : “qualifier directement les deux premiers des poules hautes (groupes A et B) pour le Final Four” Dans ce cas de figure, le PSG participerait ainsi au Final Four – qui a été officiellement décalé au 22 et 234 aout – avec Barcelone, Kiel et Veszprem. “Cette hypothèse apparaît aujourd’hui très vraisemblable“, indique le quotidien sportif qui indique que ce Final Four pourrait se jouer avec les effectifs de la saison 2020-2021. Dans ce cas, Sander Sagosen, jouera ce Final Four avec…Kiel.

L’Equipe conclut en expliquant qu’un autre scénario est possible “qui respecterait davantage la logique sportive“. Organiser des quarts de finale sur un match et sur le parquet de l’équipe la mieux placée “dans la semaine précédant le Final Four.“