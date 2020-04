Corrales : “Le Final Four en décembre ? Pour moi, qui vais partir cet été, c’est une triste nouvelle”

Avec la crise liée au Coronavirus, le monde du handball français a décidé de mettre un terme à toutes ses compétitions, sacrant ainsi le PSG en Lidl Starligue. En ce qui concerne l’EHF Velux Champions League, il a été décidé que la compétition passait directement de la fin de la phase de poule au Final Four qui se disputera en… décembre prochain (28 et 29) soit en plein milieu de la saison 2020-2021. Un choix un peu bizarre puisque cela veut dire que la Champions League 2019-2020 se terminera avec les effectifs 2020-2021. Une bizarrerie pour Rodrigo Corrales, qui va rejoindre Vezsprém cet été.

“Pour moi, qui vais partir cet été, c’est une triste nouvelle. J’étais venu à ici pour ça, pour gagner la Ligue des champions avec Paris. Quand on se lance dans un défi avec une équipe, c’est malheureux de ne pas pouvoir aller au bout. Ce challenge de gagner la Ligue des champions, on voulait le relever ensemble. Je ne suis pas le seul à être triste, assure le gardien espagnol au Parisien. C’est aussi le cas de Sander (NDLR : Sagosen qui part à Kiel) et d’autres qui, soit prendront leurs retraites, soit s’en iront jouer ailleurs. Pour eux aussi, c’est injuste. On aurait aimé se faire une « Last Dance » à la Jordan tous ensemble. Mais la santé est plus importante que le sport. Il faut accepter. Cette décision, c’est sans doute la meilleure option pour finir la saison. Dans six mois, les émotions seront peut-être différentes. Mais là j’aurais préféré refermer le chapitre avec Paris avant d’en ouvrir un autre avec Veszprém.”