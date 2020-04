Courbis : “Dans finale, il y a quand même le mot ‘final’ et nous on débute par ça ?”

Alors qu’un déconfinement progressif est prévu pour le 11 mai en France, le président de la FFF, Nöel Le Graët, souhaiterait reprendre les compétitions nationales par la finale de Coupe de France (le 13 ou 20 juin) puis l’autre finale en Coupe de la Ligue. Ainsi, le PSG affronterait consécutivement l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Une idée pas très juste en terme d’équité sportive et qui provoque certaines réactions chez les observateurs de football. Sur les ondes de RMC Sport, Roland Courbis a expliqué ne pas comprendre l’intérêt de reprendre la compétition par les finales de coupes nationales.

“Si tu peux nous expliquer l’intérêt de reprendre avec les coupes ? (…) Lyon va profiter d’une finale PSG-Saint-Etienne avant la sienne. C’est quand même bizarre, les deux finales à trois jours d’écart et les autres équipes qui regardent ces finales (…) Dans finale, il y a quand même le mot ‘final’, et nous on débute par ça ? Je trouve quand même ça extraordinaire, une idée géniale (rires).”