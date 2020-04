Covid-19 – La FFF souhaite tester les joueurs, pas l’Etat

Jean Castex, le haut fonctionnaire en charge du déconfinement, a du pain sur la planche. Il doit mettre en branle la reprise progressive des activités à compter du 11 mai si le contexte sanitaire le permet.

Cela passera pour le football par des discussions avec le ministère des Sports et les acteurs principaux dans le domaine. Logiquement, pour permettre une reprise des entraînements dans de bonnes conditions il faudrait tester les sportifs et ceux qui les entourent dans les clubs. C’est le souhait exprimé par la FFF. Mais, selon les informations de RMC Sport, “la tendance n’est pas de créer une exception pour le monde du sport professionnel.” Des tests généralisés ne sont pas prévus. Et, “personne ne comprendrait que des footballeurs puissent se faire tester et pas d’autres corps de métiers”, explique une source gouvernementale au média. Sauf qu’un sport comme le football est une activité de contact qui ne permet pas des gestes barrières jusqu’à preuve du contraire. Ce qui n’est pas le cas de tous les métiers.