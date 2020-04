Dani Alves était bien tout proche de rejoindre City avant de finalement opter pour le PSG

Durant l’été 2017, Dani Alves a rejoint le PSG quelques semaines avant son grand ami Neymar. Mais le latéral droit – qui a rejoint Sao Paulo l’été dernier – aurait pu ne jamais porter le maillot Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à Esporte Interativo, le latéral droit (36 ans) est revenu sur son été 2017 mouvementé. Il quitte la Juventus Turin après seulement un an. Deux clubs s’intéressent à lui, le PSG et Manchester City. Le club anglais entraîné par un certain Pep Guardiola, qui était son entraîneur au FC Barcelone. Dans son entretien pour le média brésilien, Alves explique ainsi que tout était quasiment fait avec City. Mais le PSG est arrivé et on connaît la suite, l’international brésilien passant deux saisons dans la capitale française (72 matches, 8 buts).