Daniel Riolo rapporte ce que des présidents lui ont dit sur Nasser al-Khelaïfi

Nasser al-Khelaïfi est sur tous les fronts pour sauver le football français, et il fait l’unanimité auprès de ses homologues pour être le fer de lance en cette période délicate en termes sanitaires mais aussi économiques. Daniel Riolo a rapporté dans l’After de RMC ce que des présidents de clubs français lui ont dit sur Nasser al-Khelaïfi. C’est un homme respecté, de confiance, et compétent qui fait partie de la famille.

“Ce sont les présidents qui ont dit à Nasser d’y aller. Al-Khelaïfi a répondu ok. Pourquoi ? 1/ Parce qu’on juge qu’il est compétent sur ces dossiers. 2/ Parce qu’il n’aura pas de mal à dire à beIN : “allonge l’oseille coco parce que tous les clubs en ont besoin”. Tu fais déjà des deals avec Canal Plus, tu en as fait pour la saison prochaine, tu es en business. La situation est aujourd’hui tellement critique pour les clubs français, pourquoi ne pas envoyer celui qui maîtrise le mieux le dossier ? Et puis, il y a ce que certains présidents m’ont dit : “Je veux bien qu’on soit anti-Qatar, qu’on dise qu’ils font cela dans leur intérêt comme tout le monde, mais Nasser al-Khelaïfi ça fait maintenant huit ans qu’il est avec nous. C’est un mec qui fait partie de la famille du football français. C’est un mec qui s’entend très bien avec Nicollin, Rivère, Caïazzo, qui s’entend bien avec les mecs de l’OM, avec tout le monde. Il est respecté. Et il a envie de bosser pour sauver le football français. Pourquoi on lui aurait dit non ?” C’est ce qu’on m’a dit. Et s’il y a un mec à l’écart, en qui plus personne n’a confiance, c’est Jean-Michel Aulas !“