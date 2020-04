Dave Appadoo veut croire en la possibilité de voir un jour Zidane sur le banc du PSG

Ce matin, Mundo Deportivo inventait une possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG dans un futur plus ou moins proche. Une fausse information qui sert quand même de sujet à débattre pour l’Equipe du Soir. Pour Dave Appadoo, ce ne serait pas impossible de voir Zizou sur le banc Rouge & Bleu.

“C’est tout a fait possible, je ne dit pas que c’est probable ou que cela va se faire mais c’est possible qu’il vienne au PSG. Du fait de ses liens avec le Qatar dont il est l’ambassadeur pour la Coupe du Monde. Du fait que Zidane ne va pas passer sa vie au Real Madrid. Il aura certainement d’autres ambitions et peut-être même une équipe à la hauteur de ses ambitions, c’est-à dire sans limite financière et de très haute gamme.”