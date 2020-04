Décès de Pape Diouf : le PSG présente ses condoléances

Après Michel Hidalgo, le football et le panorama marseillais perdent une autre figure notable. Pape Diouf nous a quittés, à l’âge de 68 ans, victime à Dakar (Sénégal) du Covid-19. Le Paris Saint-Germain a présenté ses condoléances via Twitter aux proches de l’ancien président de l’OM (2005-2009) et au club phocéen : “Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu’à l’OM. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure.” Une expression à laquelle chacun se joindra.