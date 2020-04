Del Bosque déconseille au FC Barcelone de reprendre Neymar

Quand le Mundo Deportivo ne parle pas d’un retour de Neymar au FC Barcelone, il interroge sur un retour de Neymar au FC Barcelone… C’est la première question posée à Vicente del Bosque, ancien sélectionneur de l’Espagne, dans un entretien publié ce lundi. Et celui-ci est clair, il n’aime pas la personnalité du Brésilien et déconseille au club catalan de tenter de le reprendre.

“C’est un garçon bien difficile. A mes yeux, ce n’est pas un bon exemple. Je n’oublie pas qu’il est génial en tant que joueur. Si vous me demandez d’établir un top 5 mondial, Neymar est évidemment sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et puis il y a la façon avec laquelle il a quitté Barcelone…”, commente le technicien dans le journal sportif catalan. “Des joueurs souhaitent son retour ? Mais ce sont les clubs qui doivent décider qui signer ou non. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, c’est pour cela qu’il y a des directeurs sportifs et des secrétaires techniques. Il est très difficile pour un footballeur de dire du mal d’un autre footballeur qui a été son partenaire. Je ne me souviens pas d’exemple de cela.”