Delort : “Neymar, c’est un bon mec au final”

Le 7 décembre 2019, le PSG se déplaçait à Montpellier. Dans un match difficile, le PSG – mené au score – l’emportait finalement 3-1 sur la pelouse de la Mosson. Mais c’est “l’altercation” entre Neymar et Andy Delort à l’issue de la rencontre qui a fait parler pendant plusieurs jours. Dans un live sur la page Instagram de l’Equipe, l’attaquant montpellierain est revenu sur un autre moment entre lui et le Brésilien : le petit pont qu’il a pris au Parc et la photo postée sur les réseaux sociaux avec Leandro Paredes. “Avec son petit pont, il m’a tué! Dans ma tête, je me suis dit : ”oh le bâtard !” Mais moi j’aime bien, ça me fait rire. Même la photo à la fin dans le vestiaire, ça me fait rire. Ça veut dire que je ne suis pas passé inaperçu. Et je sais qu’au fond, il est comme moi. Sauf que c’est une star et qu’il a plus de sous sur son compte mais ça reste un chambreur et un bon mec au final.“