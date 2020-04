Des propos de Gérard Lopez qui promettent de grandes batailles sur le classement de L1

Pour le dire de manière triviale, c’est un beau bordel qui s’annonce dans le football français… En affirmant qu’on tirait le rideau sur la saison 2019/2020 de Ligue 1, Edouard Philippe puis Noël Le Graët ont lancé une nouvelle guerre avec de multiples batailles en perspective. Il suffit de voir – après l’idée de play-offs de Jean-Michel Aulas – la sortie du président du LOSC, Gérard Lopez, sur lequipe.fr pour comprendre ce qui se profile : chacun va tordre les règlements et logiques pour son intérêt particulier.

“Que fait-on en août ? On finit la saison en cours ou on l’annule pour commencer la saison 2020-2021 ? Ou on continue la saison 2019-2020 en repoussant le début de la prochaine ? Et si on décide de ne pas reprendre la saison en cours, quel arbitrage en fait-on ? Aux Pays-Bas, ils ont décidé d’arrêter sans décerner le titre de champion ni reléguer, ce qui semble assez arbitraire et entraîne déjà des plaintes devant les tribunaux. Et en France ? Seule la saison blanche a une existence légale car il est écrit que seule une saison qui va au bout des 38 journées peut être validée. Le gouvernement pourrait donc permettre à la LFP de modifier son règlement, en ces circonstances exceptionnelles. Mais, à mes yeux, le gel de la saison est tout aussi peu acceptable que la saison blanche. Que ce soit à la 28e journée, à la 27e, à la 19e ou au ratio du nombre de points pris par match, le gel ne me semble pas équitable. Au cours des dix dernières années, le top 5 a régulièrement été modifié lors dix dernières journées. Nous avons étudié la question : 71 % des équipes ont changé de place dans les dix dernières journées, depuis dix ans, explique Lopez. Par exemple : le PSG a pris plus de 2,5 points par match cette saison ; nous, le LOSC, avons joué deux fois contre Paris cette saison (pour deux défaites), alors que Rennes, qui nous distance d’un point en Championnat, ne l’a joué qu’une fois. Est-ce équitable ? Est-il équitable qu’une équipe comme la nôtre soit jugée aux deux tiers sur sa phase aller alors que les équipes qui jouent la Ligue des champions sont beaucoup plus en difficulté en Championnat sur la phase aller ? […] Sur le terrain, on était partis pour se qualifier en Ligue des champions. J’en ai la certitude.”