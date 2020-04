D’Hooghe (FIFA) : “Il y a une sérieuse question autour de la prudence en ce qui concerne la reprise des compétitions”

Alors qu’une éventuelle reprise est au centre des débats depuis plusieurs semaines, certains acteurs du football se montrent réticents à l’idée d’un retour des compétitions, afin de conclure la saison 2019-2020. De son côté, l’UEFA désire ardemment terminer les championnats nationaux avant le 3 août, dans le but de disputer ses Coupes d’Europe pendant le mois. Cependant, la FIFA mise toujours sur la prudence concernant une possible reprise, comme l’a évoqué le président du conseil médical de l’instance, Michel D’Hooghe, quitte à mettre un terme à l’exercice actuel.

“Je vois que tout est mis en oeuvre pour que le football puisse reprendre le plus vite possible. J’ai mes réserves sur la question. J’en ai déjà discuté avec bon nombre de mes collègues à travers le monde et partout, il y a une sérieuse question autour de la prudence en ce qui concerne la reprise des compétitions. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a très clairement dit que dans ces circonstances, la priorité reste la santé, a déclaré Michel D’Hooghe, dans des propos rapportés par La Dernière Heure. Mettre un terme à la saison actuelle ? Nous devons espérer que les compétitions puissent se dérouler de manière normale la saison prochaine. La solution viendra dans tous les cas d’un vaccin…”