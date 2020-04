Di Maria : “Le PSG a de grandes ambitions et pour le représenter il faut avoir les mêmes ambitions”

Épanoui au PSG, Angel Di Maria (32 ans) fait le bonheur de ses partenaires et de ses supporters par son jeu, ses passes décisives et ses buts. Le Fideo entend se situer à la hauteur des ambitions du club de la capitale : au plus haut. Il espère lever la Champions League avec le maillot Rouge & Bleu comme il a déjà pu le faire avec le Real Madrid.

“Quelles sont les ambitions du Paris Saint-Germain? Tout gagner. Dès le premier jour, j’ai compris que le PSG voulait tout gagner : chaque compétition, chaque match, explique Di Maria à uefa.com. Le club a de grandes ambitions et pour le représenter il faut avoir les mêmes ambitions. J’ai gagné des titres depuis mon arrivée au PSG, tous sauf la Ligue des Champions. Mais j’espère le faire avant de partir.”