Di Meco : “Il faut à tout prix finir le championnat”

Avec la pandémie du Covid-19, on ne sait pas encore quand les compétions pourront reprendre. Plusieurs voix s’élèvent et proposent plusieurs solutions. Eric Di Meco souhaite que le championnat aille à son terme et ne serait pas contre le fait que les deux prochaines saisons se déroulent sur l’année civile.

“Il faut à tout prix finir le championnat parce que le manque à gagner au niveau des diffuseurs est tellement important qu’il faut terminer le championnat, relate Di Meco dans Team Duga sur RMC. […] J’ai du mal à voir du monde dans les stades en juillet. Comme l’a dit le président Rivère, pourquoi pas finir le championnat à l’automne car ce sera peut-être le plus sure (vis-à-vis de la pandémie du Covid-19, ndlr) et faire les deux prochaines saisons sur l’année civile pour enclencher la Coupe du Monde au Qatar qui sera en hiver, ce ne serait pas si con que ça.“