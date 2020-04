Diallo : “Tout le monde attendait le quart de finale de Ligue des champions avec impatience”

Pour sa première saison au PSG, Abdou Diallo s’est parfaitement intégré dans la rotation effectuée par Thomas Tuchel. Cependant, le défenseur parisien a subi quelques blessures qui ont freiné sa progression. Déjà blessé avant le début du confinement, le joueur de 23 ans est revenu sur ses soucis musculaires, dans une interview accordée à Téléfoot. “J’ai un petit soucis lombaire qui ne m’empêche pas de m’entraîner et de jouer, c’est pour cela que j’était dans le groupe lors des derniers matches (…) On va essayer de faire au mieux pour régler ce problème pour que je ne sois plus embêté par la suite. Une opération envisagée en fin de saison ? À la base, c’était ça le projet. C’était de terminer la saison et de directement enchaîner et régler ce problème-là. Ça m’aurait permis de ne pas rater de compétitions. Maintenant, on va voir quel timing on pourra adopter.”

L’ancien joueur du BVB s’est également exprimé sur la saison réalisée par les Parisiens avant la période de confinement. “Forcement qu’il y a une frustration quand on est en course dans toutes les compétitions, deux en finale et une (Ligue 1) avec quelques points d’avance. On se dit que c’est dommage, on aurait pu avoir une super belle saison et savourer cette fin de saison (…) La Ligue des champions ? Ça fait deux ans (trois ans, ndlr) que le club voulait se qualifier pour les quarts de finale. C’était chose faite et tout le monde attendait cela avec impatience. On sentait qu’il y avait une ferveur.”