Djellit “pense que ça va redémarrer et qu’on gérera en temps réel”

Les jours passent mais les décisions concernant une reprise des compétitions ne peuvent être prises par les instances européennes. Il existe encore trop d’incertitudes au cœur de la pandémie de Covid-19. Ainsi, ce jeudi matin, la réunion de l’UEFA n’a pas abouti à la décision d’une reprise des coupes européenne en août, l’idée directrice de la confédération. Bref, rien de neuf…

“Moi je fais partie de ceux qui pensent que ça va redémarrer, et qu’on gérera en temps réel”, a jugé le journaliste de France Football Nabil Djellit sur la chaîne L’Equipe. “On peut aussi tenter de redémarrer puis s’arrêter en cours si des écueils apparaissent, et dire qu’on s’est trompé. On a le droit. Aujourd’hui personne ne peut rien prédire. Les questions qui vont se poser pour juin peuvent se poser en août. La visibilité est compliquée. L’UEFA est dans son rôle”.