Docteur Beury : “C’est tout à fait possible de reprendre mi-juin”

Philippe Beury, médecin de l’ESTAC (4e de Ligue 2), a été confronté au cas d’un joueur positif au Covid-19, c’était le sud-coréen Hyun-jun Suk. Cette expérience lui fait penser qu’avec des mesures strictes et sérieuses, il sera possible de reprendre l’entraînement courant mai et la compétition un mois après. C’est à dire mi-juin.

“C’est tout à fait possible de reprendre mi-juin. Si les instances sanitaires autorisent les clubs à reprendre, je ne vois pas de difficultés majeures. Nous, à Troyes, on a eu un professionnel positif au Covid avant l’arrêt du championnat. Il a côtoyé les autres joueurs pendant 15 jours, on appliqué les gestes “barrière” de manière assez stricte dans le club, et aucun autre joueur n’a été contaminé, a expliqué le médecin sur RMC. Les clubs français sont très bien encadrés au niveau médical. On a cette chance. […] Les tests virologiques nous permettront de protéger les joueurs et l’environnement, l’entourage immédiat. On sera en possession de tests dans une quinzaine de jours. On saura qui a été contaminé, qui ne l’a pas été. La question n’est pas de tranquilliser les gens mais d’avoir des données. On sait détecter le Covid. On a beaucoup de moyens, c’est assez simple. La problématique c’est de savoir si on se transmet la maladie en étant ensemble. Quand on a une épidémie de grippe ou de gastro-entérite dans un club, c’est pareil : il faut prendre des mesures. Encore une fois, on a eu un joueur positif et il n’a contaminé personne. La remise en forme des joueurs, après, c’est une autre question. On n’est pas dans l’optique d’après-vacances. Tous les clubs ont donné des programmes aux joueurs. Ils sont suivis, on a des données GPS sur ce qu’ils font. On ne repart par à zéro. Il faut un programme progressif avec peut-être trois semaines de préparation puis des matches une fois par semaine puis de façon plus resserrée. C’est possible. De toute façon, il faut répondre aux questions les unes après les autres.”