Domenech : “Les entraîneurs demandent que tout le monde puisse reprendre dans les mêmes conditions”

Raymond Domenech, en tant que président de l’Unecatef (le syndicat des entraîneurs), se demande dans Ouest-France si le protocole en quatre étapes proposé par les médecins des clubs de Ligue 1, est applicable à tous les clubs. Or, l’équité passe par là.

“Pour le moment, ce ne sont que des propositions. C’est le gouvernement qui a la maîtrise et qui décidera de les valider ou non. Les clubs essaient de construire quelque chose pour finir le championnat, commente Raymond Domenech (68 ans), l’ancien sélectionneur des Bleus. C’est une vraie usine à gaz, mais nécessaire pour assurer la sécurité de tout le monde. Les médecins qui se sont réunis pour établir ces documents ne sont pas des abrutis. Les mesures seront-elles applicables partout ? C’est la vraie question. Et comment vérifiera-t-on que le cadre est bien respecté ? Dans les gros clubs, ça ne devrait pas poser de souci, car les médecins sont salariés, ont parfois leur cabinet sur place et certains sont accompagnés d’une équipe. Ils pourront tester, contrôler, surveiller tout le monde. Mais quid des clubs de Ligue 2 et de National ? Dans quels locaux se feront les tests ? Tout cela me paraît très compliqué à mettre en place. Encore une fois, les entraîneurs demandent que tout le monde puisse reprendre dans les mêmes conditions de sécurité et les mêmes délais. Là, il y a encore plein d’interrogations qui font qu’on est dans l’expectative.”