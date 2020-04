Domenech (Unecatef) : “On veut reprendre pour des raisons économiques tout à fait honorables”

Si l’UNFP, l’unique syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France, est contre une reprise de la compétition (voir ici) avec un calendrier resserré pour cause de crise sanitaire, l’Unecatef, le syndicat des entraîneurs, est plus ouvert. Son président, Raymond Domenech, comprend la situation des clubs, et pense à une forme de solidarité.

“Nous, les entraîneurs, on donne notre avis mais on ne prend pas position. La Ligue est un peu dans l’attente des dispositions de l’UEFA et de la FIFA. Une fois que l’on aura un calendrier précis, il sera temps d’avancer. La Ligue, comme nous, veut reprendre. Pour des raisons économiques qui sont tout à fait honorables. On est pas loin d’être d’accord. Si on peut s’entraîner normalement, que les déplacements sont possibles et que tout le monde est à peu près dans les mêmes conditions, il n’y a aucune raison de ne pas reprendre”, explique Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur, ici porte-parole de l’Unecatef dans L’Equipe. “Le Covid-19 est toujours là. Ce sont les joueurs qu’il va falloir peut-être plus convaincre parce que ce sont eux qui feront les efforts.”