Droits TV – Canal Plus résilie son contrat avec la Ligue

Suite logique des annonces gouvernementales mardi, Canal Plus, diffuseur historique du championnat de France, a décidé de rompre unilatéralement le contrat sur les droits TV pour la fin de saison 2019-2020. Maxime Saada, le président du groupe Canal, a adressé ce jeudi matin un courrier à Didier Quillot, DG exécutif de la LFP, pour acter la décision, rapporte lequipe.fr. En conséquence, il ne reste plus que 37M€ à verser pour Canal Plus. Un montant correspondant à des matches diffusés par la chaîne cryptée avant la mi-mars.