Dugarry sur le modèle économique du football français : “Je pense qu’il faut tout revoir”

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, le monde du sport est à l’arrêt. Alors que les différentes instances du football se réunissent régulièrement afin d’envisager une date pour une éventuelle reprise, de nombreux clubs subissent de grosses pertes financières durant cette période. Dans Team Duga sur RMC Sport, Christophe Dugarry s’est exprimé sur les conséquences de cette crise sanitaire. Il espère notamment voir quelques changements au niveau du modèle économique du football français.

“Je pense qu’il faut revoir tout le football français. Il suffit de regarder les résultats qu’on a aujourd’hui en Coupes d’Europe (…) Pour le football, il y a trop d’argent, c’est une espèce d’escalade où il faut toujours plus et encore plus, avec à l’arrivée moins de résultats pour le football français. Les joueurs sont toujours plus payés et moins performants en Coupes d’Europe notamment. C’est quand même un signe révélateur. Alors certes, il y a une économie du football qui est florissante. Pour preuve, on arrive à vendre nos jeunes joueurs français à des sommes impressionnantes alors qu’ils n’ont rien prouvé. À partir du moment où on achète des joueurs pour un potentiel et pas pour des titres… Avant, quand un joueur valait cher, c’est parce qu’il avait gagné la Ligue des champions, le Ballon d’Or ou une Coupe du monde. C’est ça qui fixait son prix. Aujourd’hui, le prix d’un joueur de football est en fonction de son potentiel.”